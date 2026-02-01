Mulai Besok, Polrestabes Palembang Terapkan Tilang Elektronik Lewat Handphone

jpnn.com, PALEMBANG - Satuan lalu lintas (Satlantas) Polrestabes Palembang mengoperasikan tilang elektronik berbasis ponsel atau Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Hand Held mulai Senin (2/1).

Langkah itu diambil untuk meningkatkan kedisiplinan pengendara serta meminimalisir interaksi langsung antara petugas dan pelanggar.

Wakasat Pantas Polrestabes Palembang AKP Sayyid Malik Ibrahim menerangkan bahwasanya perangkat ini memungkinkan petugas di lapangan merekam pelanggaran secara real-time saat melakukan patroli.

"Proses penindakan dilakukan tanpa interaksi langsung, sehingga lebih transparan dan akuntabel. Petugas cukup memotret pelanggaran saat patroli, lalu data diverifikasi di sistem back office," terang Sayyid, Minggu (1/2/2026).

Adapun fokus pelanggaran dan mekanisme sistem ini menyasar pelanggaran kasat mata yang berisiko tinggi (fatalitas) antara lain tidak menggunakan helm, melawan arus, menggunakan ponsel saat berkendara, tidak menggunakan sabuk pengaman, hingga berboncengan lebih dari satu orang.

Setelah pelanggaran terverifikasi valid, surat konfirmasi akan dikirim langsung ke alamat pemilik kendaraan sesuai data registrasi.

Baca Juga: Pengendara Kena Tilang Elektronik Diminta Segera Bayar Denda atau STNK Diblokir

Pemilik kemudian diwajibkan melakukan konfirmasi dan penyelesaian denda sesuai prosedur yang berlaku.

Tahap awal pengoperasian 2026 ada sebanyak empat unit perangkat yang disiapkan.