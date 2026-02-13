Mulai Bisnis dari Kamar Kos, Jhonny Thio Doran Kini Masuk Daftar Fortune Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - CEO JETE dan Doran Group Jhonny Thio Doran baru saja dinobatkan masuk dalam daftar prestisius Fortune Indonesia 40 Under 40, kategori bisnis.

Pencapaian ini bukanlah hasil instan, tetapi hasil konsistensi membangun brand lokal mampu membawa pengusaha muda Indonesia bersaing di panggung global.

Jhonny Thio mengatakan, perjalanan bisnisnya dimulai dari nol pada 2008. Dia mengawali usahanya dengan berjualan jam tangan dan aksesoris ponsel dari toko ke toko.

"Sebuah kamar kos sempit menjadi saksi bisu perjuangan saya. Ruangan itu berfungsi ganda sebagai tempat istirahat sekaligus gudang stok barang," katanya mengenang masa itu, Jumat (13/2).

Melihat peluang di dunia digital, dirinya mulai merambah forum jual-beli Kaskus. Langkah visioner ini menjadi titik balik bagi usahanya, di mana keuntungan yang didapat terus diputar sebagai modal ekspansi.

Pada 2014, Jhonny mengambil langkah berani dengan berhenti sekadar menjadi penjual barang merek lain.

Ia meluncurkan brand sendiri, JETE, yang fokus pada perangkat audio, powerbank, dan aksesoris teknologi berkualitas tinggi namun tetap terjangkau bagi pasar Indonesia.

"Saya berpandangan membangun brand teknologi bukan hanya soal produk saja. Lebih dari itu, juga tentang membangun sebuah ekosistem bisnis yang berkelanjutan," ujarnya.