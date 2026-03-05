Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Mulai Hari Anda dengan Mengonsumsi 5 Minuman Penurun Berat Badan Ini

Kamis, 05 Maret 2026 – 05:01 WIB
Mulai Hari Anda dengan Mengonsumsi 5 Minuman Penurun Berat Badan Ini - JPNN.COM
Ilustrasi teh herbal. Foto:doktersehat

jpnn.com, JAKARTA - MEMULAI hari dengan mengonsumsi beberapa minuman penurun berat badan mungkin belum pernah Anda lakukan.

Bagi seseorang yang sedang dalam perjalanan penurunan berat badan, ada banyak hal yang diklaim bisa membantu mereka.

Namun, apakah semuanya berhasil? Tidak juga. Faktanya, para ahli kebugaran dan ahli gizi mengatakan bahwa mengandalkan diet tertentu atau sekadar olahraga tidak akan berhasil.

Baca Juga:

Yang Anda butuhkan untuk mencapai tujuan penurunan berat badan adalah keseimbangan antara diet dan olahraga yang tepat.

Jadi, tidak ada minuman ajaib yang akan membantu Anda menurunkan berat badan.

Namun, ada minuman tertentu yang bisa membantu Anda dalam perjalanan penurunan berat badan.

Baca Juga:

Kita sering disarankan untuk menambahkan minuman penurun berat badan ke dalam program penurunan berat badan kita.

Namun, dengan begitu banyak pilihan yang tersedia secara daring, sulit untuk memilih yang terbaik.

Ada beberapa jenis minuman yang bisa Anda konsumsi di pagi hari untuk menurunkan berat badan dan salah satunya adalah cuka sari apel.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Berat Badan  minuman  air kunyit  ghee dan air hangat 
BERITA BERAT BADAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp