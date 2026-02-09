Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Mulai Hari Ini Ruas Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung Ditutup Sementara

Senin, 09 Februari 2026 – 11:00 WIB
Mulai Hari Ini Ruas Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung Ditutup Sementara - JPNN.COM
Gerbang Tol Lambu Kibang. Foto: dokumen Hutama Karya.

jpnn.com - PALEMBANG - PT Hutama Karya (Persero) mengumumkan penutupan operasional ruas Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (Terpeka). 

Penutupan itu bersifat sementara, berlangsung mulai hari ini, Senin (9/2) hingga Rabu (11/2) sekitar pukul 14.00 WIB.

Area yang terdampak meliputi segmen gerbang Tol (GT) Lambu Kibang hingga GT Simpang Pematang. 

EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Mardiansyah menerangkan bahwa langkah diambil untuk keperluan pemeliharaan infrastruktur serta mendukung agenda pertahanan negara. 

"Selama penutupan, akses keluar - masuk tol akan dibatasi. Pengguna jalan dari arah Palembang hanya bisa melalui GT Simpang Pematang," tutur Mardiansyah. 

Sementara itu, Gerbang Tol Lambu Kibang hanya dibuka untuk melayani kendaraan yang menuju arah Lampung/Bakauheni.

Pengguna jalan diimbau untuk memilih jalur alternatif lainnya selama masa penutupan berlangsung.

"Hutama Karya menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan serta mengharapkan pengertian dan kerja sama dari seluruh pengguna jalan demi kelancaran dan keselamatan bersama," kata Mardiansyah. 

Hutama Karya tutup sementara ruas tol Terbanggi Besar - Kayu Agung atau Terpeka. Kenapa, ya?

TAGS   Tol Terbanggi Besar-Kayu Agung  Tol Terbanggi Besar  tol kayu agung  tol  Hutama Karya  Tol Terpeka 

