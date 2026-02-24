Mulai Rutin Cetak Gol, Benjamin Sesko Belum Dipastikan Jadi Penyerang Inti MU

jpnn.com - JAKARTA - Penyerang asal Slovenia Benjamin Sesko mulai rutin mencetak gol untuk klubnya Manchester United.

Sesko sudah membuat tiga gol pada empat laga terakhir Setan Merah di Liga Inggris.

Meski demikian, Sesko belum dipastikan menjadi penyerang inti timnya.

Pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa Sesko berpotensi menjadi pemain besar di MU.

Namun, untuk mencapai itu, penyerang berusia 22 tahun tersebut diminta terus meningkatkan kemampuan dan memperlihatkan performa terbaik pada setiap kesempatan.

"Ben (sapaan Sesko-red) berada di situasi yang bagus saat ini dan kami sudah membicarakan soal itu. Kesabaran menjadi salah satu faktor yang akan membantunya berkembang," kata Michael Carrick dikutip dari laman klub, Selasa (24/2).

Juru taktik asal Inggris tersebut pun mengapresiasi sikap Sesko sejauh ini.

Ditambah lagi, Sesko kerap membuat perbedaan signifikan ketika berada di lapangan.