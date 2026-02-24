Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Mulai Rutin Cetak Gol, Benjamin Sesko Belum Dipastikan Jadi Penyerang Inti MU

Selasa, 24 Februari 2026 – 22:00 WIB
Mulai Rutin Cetak Gol, Benjamin Sesko Belum Dipastikan Jadi Penyerang Inti MU - JPNN.COM
Penyerang Manchester United Benjamin Sesko merayakan keberhasilannya mencetak gol ke gawang Everton pada pertandingan Liga Inggris di Stadion Hill Dickinson, Liverpool, Senin (23/2/2026) malam waktu setempat. (Antara/premierleague.com)

jpnn.com - JAKARTA - Penyerang asal Slovenia Benjamin Sesko mulai rutin mencetak gol untuk klubnya Manchester United.

Sesko sudah membuat tiga gol pada empat laga terakhir Setan Merah di Liga Inggris

Meski demikian, Sesko belum dipastikan menjadi penyerang inti timnya.

Baca Juga:

Pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa Sesko berpotensi menjadi pemain besar di MU.

Namun, untuk mencapai itu, penyerang berusia 22 tahun tersebut diminta  terus meningkatkan kemampuan dan memperlihatkan performa terbaik pada setiap kesempatan.

"Ben (sapaan Sesko-red) berada di situasi yang bagus saat ini dan kami sudah membicarakan soal itu. Kesabaran menjadi salah satu faktor yang akan membantunya berkembang," kata Michael Carrick dikutip dari laman klub, Selasa (24/2).

Baca Juga:

Juru taktik asal Inggris tersebut pun mengapresiasi sikap Sesko sejauh ini.

Ditambah lagi, Sesko kerap membuat perbedaan signifikan ketika berada di lapangan.

Benjamin Sesko belum dipastikan menjadi penyerang inti Manchester United, meskipun sudah mulai rutin mencetak gol.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   benjamin sesko  Manchester United  Liga Inggris  penyerang MU  Michael Carrick 
BERITA BENJAMIN SESKO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp