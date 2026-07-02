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JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Multi-Level Campaign Handler XM, Sistem Pengembangan Afiliasi yang Adil

Kamis, 02 Juli 2026 – 11:27 WIB
Multi-Level Campaign Handler XM, Sistem Pengembangan Afiliasi yang Adil - JPNN.COM
Multi-Level Campaign Handler XM, sistem pengembangan afiliasi yang adil. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Membesarkan jaringan kemitraan di dunia trading membutuhkan waktu dan tenaga yang besar.

Untuk menjawab tantangan tersebut, XM menghadirkan Multi-Level Campaign Handler (Manajer Kampanye Multilevel), sebuah sistem yang membantu partner memperluas jaringan secara lebih terstruktur dan efisien.

Sistem ini dirancang agar partner XM dan tim di bawahnya dapat tumbuh bersama melalui mekanisme yang adil dan saling menguntungkan.

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Cara Kerja Multi-Level Campaign Handler

Pertama, perlu diketahui apa itu campaign handler. Mereka adalah individu yang membantu partner XM memperluas jaringan dengan mempromosikan kode referral. Berbeda dengan sub-partner yang bekerja mandiri dan menerima komisi langsung dari platform trading, campaign handler berada di bawah naungan partner XM dan berkembang bersama melalui sistem bagi hasil.

Dengan fitur Multi-Level Campaign Handler, partner XM dapat membentuk hingga 5 level campaign handler dengan anggota tanpa batas. Kampanye besar bisa dibagi menjadi banyak sub-kampanye yang berjalan mandiri, sehingga jaringan berkembang lebih luas tanpa bergantung sepenuhnya pada partner XM.

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Manfaat untuk Partner XM

Bagi partner XM, Multi-Level Campaign Handler adalah kunci untuk memperluas jaringan dengan skala besar dan praktis. Secara garis besar, sistem ini memberikan tiga keuntungan utama, yakni pertumbuhan jaringan yang lebih luas, manajemen terpusat, dan struktur yang fleksibel. 

XM menghadirkan Multi-Level Campaign Handler, sistem yang membantu partner memperluas jaringan secara lebih terstruktur dan efisien.

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TAGS   trading  XM  affiliate  Trading XM 
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