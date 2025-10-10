Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Mulyadi Minta Presiden Evaluasi Kebijakan KLH di Kawasan Puncak

Jumat, 10 Oktober 2025 – 15:26 WIB
Mulyadi Minta Presiden Evaluasi Kebijakan KLH di Kawasan Puncak - JPNN.COM
Masyarakat meminta politikus Gerindra, Mulyadi untuk menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kebijakan KLH di kawasan puncak. Foto source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Mulyadi meminta Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan mengevaluasi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq di Kawasan Puncak.

Hal ini setelah KLH menyegel sejumlah kawasan wisata di Puncak yang diduga tanpa adanya kajian matang.

“Pada saat ada kebijakan menyegel dan terindikasi tanpa kajian, beliau harusnya melihat efek domino terhadap kebijakan tersebut,” kata politikus Gerindra, Mulyadi, Jumat (10/10).

Baca Juga:

Mulyadi menyebutkan, dirinya menerima aduan langsung dari masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata, ketika melakukan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) V Bogor Selatan, Kamis (9/10).

Mereka mengeluhkan kebijakan KLH yang melakukan penyegelan atas sejumlah tempat di wilayah itu tanpa ada solusinya.

Kebijakan itu dinilai telah menimbulkan efek domino yang berdampak langsung terhadap ribuan warga di Puncak yang menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata. Selain itu, UMKM dan PHRI juga ikut terdampak karena omzetnya menurun.

Baca Juga:

"Belum lagi yang penting, PAD dari sektor pajak daerah, mungkin juga ada penerimaan negara bukan pajak di wilayah Bogor Selatan yang terhenti atau melambat,” terangnya.

Mulyadi menambahkan, akibat penyegelan, banyak karyawan usaha wisata dirumahkan. Bukan hanya itu, jumlah kunjungan wisatawan menurun dan memengaruhi pendapatan pelaku usaha kecil.

Politikus Gerindra, Mulyadi meminta Presiden Prabowo mengevaluasi kebijakan KLH di kawasan puncak

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mulyadi  Kebijakan KLHK  kawasan puncak  Presiden Prabowo Subianto 
BERITA MULYADI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp