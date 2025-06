Munas ke-2 APCI Bahas Peran Strategis Coaching dalam Menghadapi Dinamika Global

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Praktisi Coach Indonesia (APCI) dengan bangga mengumumkan penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) ke-2 pada 15 Juni mendatang.

Munas kali ini akan fokus pada peran vital coaching dalam mendorong transformasi organisasi di tengah lanskap bisnis dan kehidupan yang terus berubah drastis.

Mengambil tema “Bridge To Transformation: The Strategic Role of Coaches as Enablers” Munas ke-2 APCI akan diselenggarakan di Hotel Balairung, Jakarta.

Ketua Umum APCI Adang Adha mengatakan tantangan yang makin kompleks, menjadikan coaching bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan katalisator utama untuk transformasi.

"Peran coach menjadi krusial dalam membantu individu dan organisasi mengidentifikasi potensi tersembunyi, mengatasi hambatan, dan merumuskan strategi adaptif. Kami percaya bahwa transformasi sejati dimulai dari dalam, dari perubahan mindset, sikap, dan tindakan yang proaktif," kata Adang.

Munas ke-2 APCI 2025 mendatang rencananya akan menyelenggarakan talkshow yang menghadirkan Direktur HC Blue Bird Wing Antariksa, dan juga menunggu konfirmasi Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Muhammad Taufiq.

Harapannya Munas APCI 2025 akan menjadi platform bagi para coach profesional untuk:

Mengupas tuntas bagaimana coaching dapat membimbing organisasi dalam menavigasi kompleksitas perang dagang dan tarif ekspor, dengan fokus pada fleksibilitas strategis dan inovasi.

Merumuskan pendekatan coaching yang efektif untuk mendukung inisiatif efisiensi APBN di sektor publik, mendorong budaya kerja yang lebih produktif dan akuntabel.

Mengembangkan metodologi coaching untuk menjembatani kesenjangan antargenerasi, khususnya dalam memahami dan mengoptimalkan potensi Generasi Z di lingkungan kerja yang beragam.

Mengeksplorasi peran coaching dalam mempersiapkan individu dan organisasi menghadapi dampak AI, bukan hanya sebagai ancaman tetapi juga sebagai peluang untuk pertumbuhan dan re-skilling.

"Kami ingin menegaskan bahwa coaching adalah investasi strategis untuk masa depan. Ini adalah tentang memberdayakan setiap individu dalam organisasi untuk mengembangkan mindset transformatif, membangun sikap yang tangguh dan adaptif, serta menerjemahkannya ke dalam tindakan nyata yang mendorong kemajuan," ujar Ketua Steering Commitee Munas ke 2 APCI Ahmad Mukhlis Yusuf.