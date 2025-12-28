Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Munas ke-8, Nasarudin Terpilih Jadi Ketua Umum KAUMY 2025-2029

Minggu, 28 Desember 2025 – 11:01 WIB
Munas ke-8, Nasarudin Terpilih Jadi Ketua Umum KAUMY 2025-2029 - JPNN.COM
Munas ke-8 Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (KAUMY) akhirnya menetapkan H. Nasarudin, SH, MH sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) KAUMY periode 2025-2029 di Kampus UMY, Yogyakarta, Sabtu (27/12). Foto: Dok. KAUMY

jpnn.com, YOGYAKARTA - Musyawarah Nasional (Munas) ke-8 Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (KAUMY) akhirnya menetapkan H. Nasarudin, SH, MH sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) KAUMY periode 2025-2029.

Alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) itu terpilih secara aklamasi, setelah memperoleh dukungan mayoritas dari Pengurus Daerah (Pengda) dan Pengurus Cabang (Pengcab) KAUMY.

Penetapan Nasarudin sebagai nakhoda baru KAUMY dilakukan dalam sidang pleno Munas yang digelar di Kampus UMY, Yogyakarta, Sabtu (27/12).

Baca Juga:

Setelah penetapan, Nasarudin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Dia juga memberikan apresiasi kepada jajaran pengurus periode sebelumnya serta pihak kampus UMY yang dinilai konsisten mendukung aktivitas dan penguatan peran alumni.

“Alhamdulillah, terima kasih kepada pengurus sebelumnya dan juga kepada UMY yang selalu mensupport kegiatan alumni. Amanah ini bukan tanggung jawab pribadi, tetapi tanggung jawab bersama seluruh alumni,” ungkap Nasarudin dalam keterangan resmi.

Baca Juga:

Nasarudin memastikan komitmen untuk merajut kembali seluruh elemen alumni tanpa membedakan latar belakang, pandangan, maupun warna organisasi.

Menurutnya, KAUMY harus benar-benar menjadi rumah besar yang inklusif bagi seluruh alumni UMY.

Musyawarah Nasional (Munas) ke-8 Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (KAUMY) akhirnya menetapkan H. Nasarudin.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KAUMY  Umy  Ketua Umum KAUMY  Nasarudin 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp