JPNN.com - Nasional - Humaniora

Muncul 17+8 Tuntutan Rakyat, Ketua Fraksi Golkar: Kami Terbuka Terhadap Masukan

Jumat, 05 September 2025 – 17:14 WIB
Ketua Fraksi Golkar di DPR RI Sarmuji menyebut parlemen siap untuk memperbaiki diri seperti menjadi permintaan dalam 17+8 Tuntutan Rakyat. Foto: DPR RI/source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Golkar di DPR RI Sarmuji menyebut parlemen siap untuk memperbaiki diri sebagaimana permintaan yang masuk dalam 17+8 Tuntutan Rakyat.

"Kami terbuka terhadap semua masukan ke arah perbaikan. Pimpinan DPR juga sudah menyatakan komitmen bersama," kata dia kepada awak media, Jumat (5/9).

Sarmuji mengatakan DPR perlu berkomunikasi lintasfraksi demi mewujudkan tuntutan yang bisa segera diwujudkan.

"Tentu saja harus dirembuk apa dan bagaimana yang terbaik, juga perlu diteliti mana yang bisa dilakukan terlebih dulu mengingat tuntutannya beragam," ungkap dia.

Sebelumnya, Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah, sebuah kelompok yang terdiri dari masyarakat sipil, anggota komunitas, media baru, dan individu melaksanakan aksi di depan Gerbang Pancasila, area Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9).

Mereka datang ke lokasi dengan membawa 17+8 Tuntutan Rakyat yang terbagi dalam dua bagian. 

Bagian pertama diminta dituntaskan 5 September dan kedua dituntut selesai pada 25 Agustus 2026.

Adapun, 17+8 Tuntutan Rakyat ialah:

Ketua Fraksi Golkar di DPR RI Sarmuji menyebut parlemen siap untuk memperbaiki diri seperti menjadi permintaan dalam 17+8 Tuntutan Rakyat.

