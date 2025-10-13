Muncul Desakan Pemecatan Kluivert, Waka MPR: Kami Menyerahkan ke Ketum PSSI

Senin, 13 Oktober 2025 – 20:05 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyerahkan kepada Ketum PSSI Erick Thohir untuk menentukan nasib Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia.

Dia berkata demikian demi menanggapi desakan netizen di media sosial agar Kluivert dicopot dari kursi Timnas Indonesia.

"Apakah perlu ada evaluasi dari sistem kepelatihan dan juga pelatih di PSSI? Tentu kami menyerahkan kepada Pak Ketum PSSI," ujar Eddy ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/10).

Legislator fraksi PAN itu hanya bisa berharap Timnas Indonesia ke depan bisa memetik kemenangan pada ajang internasional ke depan.

"Saya berharap bahwa timnas ke depannya bisa mendapatkan keberhasilan yang lebih tinggi lagi," ujarnya.

Desakan netizen agar Kluiver dicopot dari kursi pelatih Timnas Indonesia menggema setelah skuad Garuda tak lolos ke Piala Dunia 2026.

Indonesia gagal lolos setelah kalah melawan Arab Saudi dan Irak dalam pertandingan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Indonesia pada pertandingan di King Abdullah Sports City, Kamis (9/10) dini hari kemarin, kalah dari Arab Saudi dengan skor 2-3.