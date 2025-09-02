Muncul Gerakan Solidaritas Warganet Asia Tenggara, Traktir Ojol di Indonesia

Selasa, 02 September 2025 – 22:06 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Belakangan heboh gerakan solidaritas di media sosial bertagar #fromMalaysiatoIndonesia untuk mendukung pengemudi ojol di Tanah Air setelah heboh demonstrasi berujung ricuh.

Awalnya tagar itu muncul dari Malaysia merespons kasus meninggalnya Affan Kurniawan, pengemudi ojol yang dilindas rantis Brimob saat demonstrasi mahasiswa di Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8).

Namun, gerakan meluas ke berbagai negara Asia Tenggara, seperti Singapura, Filipina, dan Thailand.

Tak hanya itu, warganet dari Vietnam, Inggris, Australia, Amerika Serikat, Jepang, hingga Korea Selatan juga ikut bergabung.

Adapun warganet luar negeri dalam gerakan itu memesan makanan, minuman, hingga perlengkapan medis melalui aplikasi Grab.

Pembelian itu dimungkinkan aplikasi memiliki fitur traktir driver di grabfood dengan mengubah lokasi ke Indonesia.

Seluruh pesanan tidak dikirimkan ke pembeli, melainkan langsung dibagikan kepada pengemudi ojol yang sedang bekerja atau ikut aksi di jalan.

Dari unggahan di X terlihat pengemudi ojol menerima nasi bungkus, mi, pizza, martabak, kopi, air mineral, vitamin, hingga perlengkapan medis.