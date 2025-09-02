Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Muncul Gerakan Solidaritas Warganet Asia Tenggara, Traktir Ojol di Indonesia

Selasa, 02 September 2025 – 22:06 WIB
Muncul Gerakan Solidaritas Warganet Asia Tenggara, Traktir Ojol di Indonesia - JPNN.COM
Ojek online alias ojol. Ilustrasi. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Belakangan heboh gerakan solidaritas di media sosial bertagar #fromMalaysiatoIndonesia untuk mendukung pengemudi ojol di Tanah Air setelah heboh demonstrasi berujung ricuh.

Awalnya tagar itu muncul dari Malaysia merespons kasus meninggalnya Affan Kurniawan, pengemudi ojol yang dilindas rantis Brimob saat demonstrasi mahasiswa di Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8).

Namun, gerakan meluas ke berbagai negara Asia Tenggara, seperti Singapura, Filipina, dan Thailand.

Baca Juga:

Tak hanya itu, warganet dari Vietnam, Inggris, Australia, Amerika Serikat, Jepang, hingga Korea Selatan juga ikut bergabung.

Adapun warganet luar negeri dalam gerakan itu memesan makanan, minuman, hingga perlengkapan medis melalui aplikasi Grab.

Pembelian itu dimungkinkan aplikasi memiliki fitur traktir driver di grabfood dengan mengubah lokasi ke Indonesia.

Baca Juga:

Seluruh pesanan tidak dikirimkan ke pembeli, melainkan langsung dibagikan kepada pengemudi ojol yang sedang bekerja atau ikut aksi di jalan.

Dari unggahan di X terlihat pengemudi ojol menerima nasi bungkus, mi, pizza, martabak, kopi, air mineral, vitamin, hingga perlengkapan medis.

Belakangan heboh gerakan solidaritas di media sosial yang dimulai dari Malaysia dan meluas ke Asia Tenggara untuk membantu ojol di Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ojol  warganet  ojek online  affan kurniawan  rantis Brimob 
BERITA OJOL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp