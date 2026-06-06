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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Muncul Kepulan Asap di Terminal 2 Bandara Soetta, Petugas Pastikan Layanan Aman

Sabtu, 06 Juni 2026 – 20:32 WIB
Muncul Kepulan Asap di Terminal 2 Bandara Soetta, Petugas Pastikan Layanan Aman - JPNN.COM
Asst. Deputy Communication & Legal Bandara Internasional Soekarno-Hatta Yudistiawan memberikan keterangan terkait insiden kemunculan asap di Terminal 2 Bandara Soetta, Tangerang, Banten, Sabtu (6/6/2026). (ANTARA/Azmi Samsul M)

jpnn.com, TANGERANG - PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) memastikan aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, tetap berjalan aman dan normal pasca-insiden kemunculan asap di Terminal 2 pada Sabtu (6/6).

Otoritas bandara bergerak cepat mengerahkan petugas guna melokalisasi sumber asap. Penanganan yang sigap membuat situasi di area publik tersebut dapat diredam dengan cepat tanpa menimbulkan kepanikan yang meluas.

"Kepulan asap berhasil diatasi dalam waktu singkat dan seluruh area terdampak telah kembali normal," kata Asst. Deputy Communication & Legal Bandara Internasional Soekarno-Hatta Yudistiawan di Tangerang, Sabtu.

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Ia mengatakan berkat respons cepat dari petugas bandara, kondisi di area khususnya di Terminal 2 Bandara Soetta yabg terdampak berhasil terkendali dalam waktu singkat dan aktivitas terminal kembali berjalan normal.

Selain kondisi terminal normal, pihaknya juga memastikan operasional penerbangan dan pelayanan penumpang tetap berjalan dengan aman, tertib dan terkendali.

"Kami juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pengguna jasa. Keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa merupakan prioritas utama kami," ujarnya.

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Dalam hal ini, Yudistiawan mengungkapkan, sebelumnya peringatan kedaruratan di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang, Banten, terjadi pada Sabtu siang, yang diakibatkan oleh adanya kemunculan kepulan asap di area terminal penerbangan tersebut.

Menurut dia, kondisi tersebut diakibatkan atas asap yang berasal dari salah satu kendaraan operasional milik ground handling yang mengalami gangguan teknis saat berada di area makeup baggage Terminal 2D.

Aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, tetap berjalan aman dan normal pasca-insiden kemunculan asap di Terminal 2, Sabtu.

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TAGS   Terminal 2 Soetta  Bandara Soetta  InJourney  InJourney Airports  asap 

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