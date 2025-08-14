Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Muncul Pansus Pemakzulan Bupati Sudewo, Dasco: DPRD Pati sudah On The Track

Kamis, 14 Agustus 2025 – 18:40 WIB
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menghargai proses politik di DPRD Pati yang mengajukan Hak Angket Pansus pemakzulan Sudewo dari posisi bupati daerah tersebut.

Dia berkata demikian saat menjawab pertanyaan awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/8).

"Menurut saya sudah on the track dilakukan oleh DPRD Pati dan kami menghormati proses-proses itu sesuai dengan mekanisme yang ada," kata Dasco, Kamis (14/8).

Ketua Harian Gerindra itu mengaku akan terus memantau perkembangan politik di Pati setelah Bupati Sudewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 250 persen.

"Kami akan monitor perkembangannya," kata Dasco.

Dia mengatakan legislatif sebenarnya telah melaksanakan rapat dengan Mendagri Tito Karnavian terkait daerah yang menerapkan kebijakan menaikkan PBB.

DPR, kata Dasco, meminta Tito bisa membuat kebijakan antisipatif demi mencegah kegaduhan setelah beberapa daerah bikin kebijakan menaikkan PBB.

"Sudah kami minta kepada Mendagri untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memitigasi hal yang serupa," kata dia.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai proses politik di DPRD Pati sudah sesuai jalur menyikapi kegaduhan belakangan ini.

pemakzulan Sudewo  Bupati Pati Sudewo  sudewo  Sufmi Dasco Ahmad 

