Muncul Riak Besar di Paddock MotoGP, Valentino Rossi Meninggalkan Ducati?

Sabtu, 29 November 2025 – 11:58 WIB

jpnn.com - Muncul riak besar yang kini mengguncang paddock MotoGP, tim milik Valentino Rossi, VR46 Racing, dikabarkan siap berpisah dari Ducati—dan memilih Aprilia sebagai rumah baru.

Kabar itu bukan sekadar rumor pinggir lintasan, melainkan isu serius yang bisa mengubah peta kekuatan MotoGP dalam beberapa tahun ke depan.

Padahal, hubungan VR46 dan Ducati sempat terlihat seperti pasangan ideal.

Sejak debut bersama pada 2022, kombinasi keduanya melesat cepat: empat kemenangan, 34 podium, dan status sebagai tim satelit utama Ducati pada 2024.

Musim 2025, bahkan berjalan stabil dengan duet Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli.

Namun, di balik pencapaian manis itu, ada rasa tak puas yang perlahan menggumpal.

Finis ketiga klasemen tim memang prestisius, tetapi nihil kemenangan dan hanya 13 podium menjadi catatan yang mengganggu.

Lebih pahit lagi, Gresini—sesama tim satelit Ducati—justru tampil lebih menggigit lewat performa Alex Marquez.