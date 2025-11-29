Muncul Tagar SaveTessoNilo, Menhut: Makin Semangat Selamatkan Habitat Gajah Domang

jpnn.com, RIAU - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengapresiasi gerakan #SaveTessoNilo di media sosial (medsos) karena menjadi energi tambahan bagi pemerintah memulihkan habitat Taman Nasional Tesso Nilo.

Adapun, Taman Nasional Tesso Nilo yang terletak di Pelalawan, Riau menjadi satu di antara benteng terakhir menjaga kelestarian gajah sumatera.

"Dukungan dan simpati publik terutama di medsos, #SaveTessoNilo membuat kami tambah yakin dan tambah semangat mengamankan habitat Gajah Domang dan saudara-saudaranya.” ujar Raja Juli seperti dikutip Sabtu (29/11).

Dia mengatakan pemerintah sebenarnya dalam enam bulan terakhir telah bekerja keras memperbaiki Tesso Nilo.

"Selama 5-6 bulan terakhir kami telah bekerja keras mengambil alih Tesso Nilo untuk diperbaiki habitatnya," ujar Raja Juli.

Namun, dia mengingatkan bahwa perlindungan Taman Nasional Tesso Nilo bukan menjadi tugas pemerintah semata.

Menurut Raja Juli, agenda penyelamatan Tesso Nilo perlu dilakukan antara warga, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan.

Eks Plt Wakil Kepala Otorita IKN itu mengatakan momentum dukungan publik menjadi bukti bahwa isu lingkungan hidup makin dekat dengan kesadaran generasi digital.