Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Muncul Usulan Restorative Justice Tak Bisa Diterapkan untuk Kejahatan HAM Berat

Senin, 22 September 2025 – 14:59 WIB
Muncul Usulan Restorative Justice Tak Bisa Diterapkan untuk Kejahatan HAM Berat - JPNN.COM
Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah saat diwawancarai oleh ANTARA di Kupang, Selasa. ANTARA/Kornelis Kaha

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyebutkan kejahatan bersifat luar biasa atau extraordinary crime harus dikecualikan dari keadilan restoratif (restorative justice) yang bisa dimuat dalam RUU KUHAP.

Dia berkata demikian saat hadir dalam rapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/9).

Menurut Anis, extraordinary crime itu ialah terorisme, korupsi, narkotika, dan kejahatan berat pidana di atas 5 tahun.

Baca Juga:

Termasuk, kata dia, kasus TPKS yang diatur dalam Pasal 77 UU Nomor 12 Tahun 2022 dengan mempertimbangkan dampak korban.

Dari situ, Anis merekomendasikan dibuatnya aturan pemerintah terkait restorative justice setelah RUU KUHAP disahkan agar tak terjadi kasus transaksional. 

"Penyalahgunaan restorative justice bisa jadi jalan pintas untuk kasus transaksional. Untuk itu, aturan teknis penggunaan restorative justice perlu dibuat aturan pemerintah untuk detail pelaksanaan restorative justice," ungkapnya.

Baca Juga:

Anis juga menyebutkan bab restorative justice dalam RUU KUHAP tak boleh dipakai aparat penegak hukum terhadap kasus pelanggaran HAM berat.

"Terkait dengan pelanggaran HAM berat RJ tak boleh digunakan untuk kasus pelanggaran HAM berat, karena ini akan berisiko melahirkan akan adanya impunitas," ujarnya.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyebutkan restorative justice untuk kejahatan berat bakal melahirkan impunitas.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Restorative Justice  Kejahatan HAM  RKUHAP  RUU KUHAP  Keadilan restoratif  Komnas HAM  Komisi Iii Dpr 
BERITA RESTORATIVE JUSTICE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp