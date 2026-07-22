Mundur dari Kepala BGN, Nanik S Deyang Berkomitmen Tetap Kawal Program MBG

jpnn.com - JAKARTA - Nanik Sudaryati Deyang memutuskan mengundurkan diri dari jabatan kepala Badan Gizi Nasional (BGN) setelah kurang lebih dua bulan menjabat. Nanik mundur dari jabatannya karena alasan kesehatan. Dia menyampaikan pengunduran diri itu melalui pernyataannya di akun resmi media sosialnya, Rabu (22/7).

Dalam pernyataannya, Nanik menegaskan berkomitmen tetap mengawal Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia mengakui tahu persis Program MBG yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto bukan untuk tujuan politis seperti yang dituduhkan sebagian masyarakat, melainkan sebagai program untuk intervensi gizi anak agar tumbuh menjadi generasi emas dan menjaga kesehatan mereka.

"Kalau untuk tujuan politis, yang sekarang mayoritas penerima manfaat, kan, anak-anak balita sampai SD. Tiga tahun lagi 2029, mereka belum nyoblos. Jadi, kalau ada yang bilang 82 juta penerima manfaat itu untuk Pemilu 2029, mohon diluruskan pemikiran itu agar kita bersama-sama bisa menerima Program MBG sebagai program mulia untuk memperbaiki masa depan generasi kita," kata Nanik sebagaimana dikutip dari akun media sosial resmi Facebook Nanik Sudaryati Deyang di Jakarta, Rabu (22/7).

Nanik pun mengungkapkan bahwa efek ganda dari Program MBG juga bisa menggerakkan ekonomi bawah atau ekonomi masyarakat dengan banyaknya serapan dari petani dan peternak lokal.

"Terbukti kemarin tiga minggu libur sekolah dan MBG libur, petani dan peternak mengeluh karena hasil pertanian dan peternakan mereka tidak terserap dan harganya jatuh," ungkap Nanik.

Meski hanya menjabat sebagai kepala BGN selama kurang dari dua bulan, Nanik mengatakan sudah meletakkan dasar-dasar untuk perbaikan ke depan Program MBG, termasuk mengganti pejabat eselon 1 di lingkungan BGN.

Baca Juga: Inilah Alasan Prabowo Setuju Nanik Deyang Mengundurkan Diri dari Kepala BGN

Sementara itu, Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Kebijakan Dirgayuza Setiawan juga mengonfirmasi mundurnya Nanik dari jabatan kepala BGN karena alasan kesehatan.

"Hari ini Ibu Nanik Deyang berpamitan kepada Presiden Prabowo untuk menjalani pengobatan jantung sekaligus mengundurkan diri sebagai kepala Badan Gizi Nasional," ujar Yuza.