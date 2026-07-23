Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Mundur dari Pengacara Eks Jampidsus Febrie, Hotman Paris Bicara Soal Kesehatan

Kamis, 23 Juli 2026 – 17:17 WIB
Mundur dari Pengacara Eks Jampidsus Febrie, Hotman Paris Bicara Soal Kesehatan - JPNN.COM
Hotman Paris di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (22/4). Foto; Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Hotman Paris Hutapea memutuskan untuk mundur sebagai kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Febrie Adriansyah.

Pengacara kondang itu mengatakan bahwa keputusan tersebut sudah disampaikan langsung kepada Febrie.

"Saya sudah dari dua hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya, Febrie, sekarang jadi mantan Jampidsus, saya mengundurkan diri," kata Hotman Paris dilansir Antara, Kamis (23/7).

Baca Juga:

Pria berusia 66 tahun itu menjelaskan alasan pengunduran diri yakni lantaran ingin fokus pada kesehatan.

Adapun Hotman Paris mengaku sedang mengalami saraf kejepit dan telah menjalani operasi di Singapura pada 9 Juli 2026 lalu.

Beberapa hari setelah operasi, dia menjadi kuasa hukum Febrie Adriansyah. Kesibukan ternyata membuatnya kembali merasakan sakit.

Baca Juga:

"Surat dokter jelas instruksinya dua minggu enggak boleh kerja. Baru empat hari lalu saya merasa semakin sakit," jelas Bang Hotman, sapaannya.

Hotman Paris mengatakan Febrie Adriansyah telah menerima dan memaklumi keputusannya.

Hotman Paris Hutapea memutuskan untuk mundur sebagai kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Febrie Adriansyah.

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Hotman Paris  Hotman Paris Hutapea  eks jampidsus febrie adriansyah  Jampidsus Febrie Adriansyah 
BERITA HOTMAN PARIS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp