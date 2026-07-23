Mundur dari Pengacara Eks Jampidsus Febrie, Hotman Paris Bicara Soal Kesehatan

jpnn.com, JAKARTA - Hotman Paris Hutapea memutuskan untuk mundur sebagai kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Febrie Adriansyah.

Pengacara kondang itu mengatakan bahwa keputusan tersebut sudah disampaikan langsung kepada Febrie.

"Saya sudah dari dua hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya, Febrie, sekarang jadi mantan Jampidsus, saya mengundurkan diri," kata Hotman Paris dilansir Antara, Kamis (23/7).

Pria berusia 66 tahun itu menjelaskan alasan pengunduran diri yakni lantaran ingin fokus pada kesehatan.

Adapun Hotman Paris mengaku sedang mengalami saraf kejepit dan telah menjalani operasi di Singapura pada 9 Juli 2026 lalu.

Beberapa hari setelah operasi, dia menjadi kuasa hukum Febrie Adriansyah. Kesibukan ternyata membuatnya kembali merasakan sakit.

"Surat dokter jelas instruksinya dua minggu enggak boleh kerja. Baru empat hari lalu saya merasa semakin sakit," jelas Bang Hotman, sapaannya.

Hotman Paris mengatakan Febrie Adriansyah telah menerima dan memaklumi keputusannya.