Mundur dari Sinetron Beri Cinta Waktu, Adhisty Zara: Aku Tidak Mungkin...

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Adhisty Zara memutuskan untuk mundur dari sinetron Beri Cinta Waktu.

Keputusan mengejutkan tersebut diungkapkan melalui pernyataan resmi di Instagram baru-baru ini.

Adhisty Zara pamit dari sinetron Beri Cinta Waktu atas pertimbangan kondisi kesehatan yang membuat dirinya tidak bisa menjalani padatnya jadwal syuting.

"Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab terhadap cerita ini, aku memutuskan untuk mundur. Aku tidak mungkin menjalani syuting dengan kondisi seperti ini,” ungkap Adhisty Zara.

Mantan anggota JKT48 itu menyebutkan bahwa keputusan diambil setelah pertimbangan matang.

Oleh sebab itu, Adhisty Zara mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya dalam sinetron Beri Cinta Waktu.

"Terima kasih banyak untuk semua teman-teman cast, kru, tim produksi, dan terutama semua penonton setia. Trila akan selalu punya tempat spesial dalam hati aku," beber selebritas berusia 22 tahun itu.

Adhisty Zara kemudian menyampaikan permintaan maaf apabila keputusan yang diambil membuat penggemar kecewa.