JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Munster Tak Sedikit pun Menunjukkan Bhayangkara FC Takut sama Persib

Kamis, 30 April 2026 – 08:57 WIB
Munster Tak Sedikit pun Menunjukkan Bhayangkara FC Takut sama Persib - JPNN.COM
Pasukan Bhayangkara FC. Foto: instagram

jpnn.com - BANDAR LAMPUNG - Juru taktik Bhayangkara FC Paul Munster menyebut Persib Bandung merupakan tim paling kuat di Super League saat ini. Namun, bukan berarti pasukannya harus takut.

Bhayangkara FC menjamu Persib Bandung pada pekan ke-30 Super League di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Kamis (30/4) malam.

"Ini menjadi pertandingan besar dan penting, bukan hanya buat kami yang bertanding, tetapi mungkin juga buat kompetisi ini," tutur Paul Munster dalam konferensi pers.

Dalam konpers yang sudah tayang di media sosial klub itu, tak sedikit pun Munster terlihat takut atau menggambarkan pasukannya belum siap menjamu Persib.

"Kami harus fokus, tentu saja. Kami sudah menganalisa kekuatan Persib dan menerapkannya saat latihan," imbuhnya.

Munster pun menyadari tamu yang datang ialah tim yang membutuhkan kemenangan untuk naik ke puncak klasemen dan memenangi gelar juara musim ini.

Bhayangkara FC vs Persib Bandung malam ini menjadi pertarungan penutup pekan ke-30 Super League.

Persib  Bhayangkara FC  Bhayangkara FC vs Persib  Super League  klasemen Super League 
