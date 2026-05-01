Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

Murid & Ortu Ingin Tahu Hasil TKA SD SMP 2026? Begini Mekanismenya

Jumat, 01 Mei 2026 – 09:45 WIB
Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Tony Toharudin (kedua dari kiri) dan Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Rahmawati (paling kiri) dalam taklimat media pelaksanaan TKA jenjang SD/Mi sederajat gelombang 3 dan 4, Kamis (30/4). Foto: Mesya/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan mengumumkan hasil tes kemampuan akademik (TKA) jenjang SD dan SMP sederajat pada 26 Mei.

Pengumuman tersebut hanya bisa diakses oleh sekolah masing-masing. Murid dan orang tua (ortu) tidak diberikan akses untuk melihat langsung.

Namun, murid dan ortu jangan kecewa dahulu. Hasil TKA bisa tetap diketahui murid dan ortu pada 26 Mei.

Baca Juga:

Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen Tony Toharudin mengatakan, ketika satuan pendidikan menerima daftar kolektif hasil TKA SD SMP 2026, sekolah boleh menyampaikan kepada murid-muridnya.

"Sekolah boleh menginformasikan hasil TKA SD SMP 2026 kepada murid-muridnya, tetapi memang format dari kami itu daftar untuk semua murid sehingga lebih etis kalau sekolah menyampaikannya nanti kepada individu murid.

"Jadi, kalau ditanya apakah tanggal 26 Mei murid bisa tahu hasil TKA-nya? Sangat mungkin bisa," tutur Tony dalam taklimat media pelaksanaan TKA jenjang SD/MI sederajat gelombang 3 dan 4, Kamis (30/4).

Baca Juga:

Dia menambahkan, SHTKA (Sertifikat Hasil TKA) akan diterbitkan tergantung dari proses verifikasi yang dilakukan sekolah.

Sepanjang sekolah atau kepala sekolah sudah menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak yang ada di sistem, maka pada saat itulah SHTKA bisa dibangkitkan oleh sistem.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   hasil TKA  TKA SD SMP 2026  TKA SD 2026  TKA SMP 2026  Kemendikdasmen 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp