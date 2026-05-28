Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Murid Papua Bacakan Surat untuk Presiden Prabowo, Mendikdasmen Abdul Mu'ti Tertegun

Kamis, 28 Mei 2026 – 13:17 WIB
Murid Papua Bacakan Surat untuk Presiden Prabowo, Mendikdasmen Abdul Mu'ti Tertegun - JPNN.COM
Murid Papua menyerahkan surat untuk Presiden Prabowo kepada Mendikdasmen Abdul Mu'ti. Foto Humas Kemendikdasmen

jpnn.com, PAPUA - Seorang murid SMK Negeri 1 Kota Sorong, Marlince Yadafat, membacakan surat ungkapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, atas bantuan pendidikan yang diterima sekolahnya.

Surat tersebut dibacakan langsung di hadapan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti saat kunjungan kerja ke Papua pada 26-27 Mei 2026.

“Dengan hormat, kami siswa-siswi SMK Negeri 1 Sorong menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, atas bantuan pembangunan perpustakaan, toilet, dan juga makan bergizi di sekolah,” ucap Marlince.

Baca Juga:

Bagi Marlince dan murid lainnya, bantuan tersebut memberikan dampak langsung terhadap kenyamanan belajar di sekolah.

Kehadiran perpustakaan baru ini dinilai membuat murid lebih semangat membaca dan belajar.

“Dengan adanya perpustakaan yang lebih baik, kami menjadi lebih semangat untuk membaca, belajar, dan menambah wawasan,” ungkapnya.

Baca Juga:

Dia menyampaikan pembangunan fasilitas toilet memberikan dampak positif terhadap kenyamanan dan kebersihan lingkungan sekolah.

Murid kini dapat menggunakan fasilitas yang lebih layak dan bersih setiap hari.

Murid Papua membacakan surat untuk Presiden Prabowo, Mendikdasmen Abdul Mu'ti tertegun

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo Subianto  Mendikdasmen  Abdul Mu'ti  perpustakaan 
BERITA PRABOWO SUBIANTO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp