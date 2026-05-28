Murid Papua Bacakan Surat untuk Presiden Prabowo, Mendikdasmen Abdul Mu'ti Tertegun

Kamis, 28 Mei 2026 – 13:17 WIB

jpnn.com, PAPUA - Seorang murid SMK Negeri 1 Kota Sorong, Marlince Yadafat, membacakan surat ungkapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, atas bantuan pendidikan yang diterima sekolahnya.

Surat tersebut dibacakan langsung di hadapan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti saat kunjungan kerja ke Papua pada 26-27 Mei 2026.

“Dengan hormat, kami siswa-siswi SMK Negeri 1 Sorong menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, atas bantuan pembangunan perpustakaan, toilet, dan juga makan bergizi di sekolah,” ucap Marlince.

Bagi Marlince dan murid lainnya, bantuan tersebut memberikan dampak langsung terhadap kenyamanan belajar di sekolah.

Kehadiran perpustakaan baru ini dinilai membuat murid lebih semangat membaca dan belajar.

“Dengan adanya perpustakaan yang lebih baik, kami menjadi lebih semangat untuk membaca, belajar, dan menambah wawasan,” ungkapnya.

Dia menyampaikan pembangunan fasilitas toilet memberikan dampak positif terhadap kenyamanan dan kebersihan lingkungan sekolah.

Murid kini dapat menggunakan fasilitas yang lebih layak dan bersih setiap hari.