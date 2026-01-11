Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Murka, Kiai Labib Sebut Namanya Dicatut dalam Isu Pemekaran Wilayah Brebes

Minggu, 11 Januari 2026 – 10:14 WIB
Salat Id Iduladha kenegaraan di Masjid Istiqlal, Jakarta. Foto: dok Kemenag

jpnn.com, BREBES - Pengasuh Pondok Pesantren Al Hikmah 1 Benda, KH Labib Shodiq Suhaemi tegaskan tidak terlibat dalam Komite Percepatan Pemekaran Brebes Selatan seperti yang beredar melalui pesan berantai.

Dia mengaku namanya dicatut tanpa izin dan dicantumkan sebagai penasihat komite.

Kiai Labib pun meminta kepada pihak yang mencatut namanya harus menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.

Karena, ia menegaskan tidak pernah memberikan izin untuk dicantumkan dalam struktur tersebut.

Ia khawatir pencatutan namanya itu berpotensi menyesatkan masyarakat dengan seolah-olah mendukung gerakan tersebut.

“Saya tidak ridho. Saya minta pihak yang mencatut nama saya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka,” kata Kiai Labib dikutip pada Sabtu, 10 Januari 2026.

Ia menegaskan tidak bertanggung jawab baik secara moral maupun materiil atas seluruh aktivitas, pernyataan maupun gerakan yang mengatasnamakan dirinya tersebut.

Menurut dia, pencatutan nama tanpa izin bukan sekadar persoalan administratif, tetapi menyangkut etika dan kejujuran di ruang publik.

