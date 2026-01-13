Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Muruah Sepak Bola Terancam, Persija Jakarta Minta Tindakan Tegas

Selasa, 13 Januari 2026 – 06:06 WIB
Pemain Persija Allano Lima (menguasai bola) dalam pertandingan melawan Persib Bandung pada pekan ke-17 BRI Super League. Foto: Persija.

jpnn.com - Persija Jakarta menyerukan agar semua pihak terkait mengambil langkah tegas dan konsisten untuk menjaga atmosfer kompetisi tetap aman dan sportif.

Klub ibu kota menekankan pentingnya menjaga marwah olahraga demi kenyamanan semua pihak, baik pemain, suporter, maupun pihak penyelenggara.

Persija menyatakan kekecewaan mendalam terhadap insiden yang menimpa pemainnya, Allano Lima setelah pertandingan melawan Persib Bandung pada pekan ke-17 BRI Super League.

Pemain asal Brasil itu menerima komentar negatif di akun Instagram pribadinya, yang dinilai klub sebagai tindakan tidak pantas dan merusak nilai-nilai kemanusiaan.

"Persija berdiri sepenuhnya bersama Allano Lima."

"Klub memberikan dukungan penuh secara moral dan psikologis kepada pemain kami, serta memastikan ia tidak sendirian dalam menghadapi situasi ini,” kata Manajer Persija, Marsekal Muda TNI (Purn) Ardhi Tjahjoko.

Persija menyerukan agar seluruh elemen sepak bola Indonesia mengambil langkah konkret dalam memberantas rasisme yang masih muncul, baik di stadion maupun di dunia maya.

Klub menegaskan bahwa sepak bola harus tetap menjadi arena persaingan yang sehat, aman, dan menghargai semua pihak.

