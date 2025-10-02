Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Musala Ponpes Al Khoziny Ambruk, Tim BTB Langsung Turun ke Lokasi

Kamis, 02 Oktober 2025 – 12:48 WIB
Musala Ponpes Al Khoziny Ambruk, Tim BTB Langsung Turun ke Lokasi - JPNN.COM
Musala Ponpes Al Khoziny Ambruk, Tim BTB Langsung Turun ke Lokasi. Foto: BTB

jpnn.com, SIDOARJO - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyalurkan bantuan senilai Rp300 juta dan mengerahkan Tim BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) untuk mendukung penanganan musibah ambruknya Musala Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur.

Peristiwa nahas itu terjadi ketika ratusan santri sedang melaksanakan salat Ashar berjamaah, sementara di lantai atas bangunan musala berlangsung pengecoran.

Diduga, beban berlebih menyebabkan konstruksi tidak mampu menahan tekanan hingga akhirnya runtuh.

Baca Juga:

Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA, menyampaikan keprihatinannya atas tragedi tersebut. Dia menegaskan BAZNAS hadir mendampingi pihak pesantren sejak masa darurat hingga pemulihan.

“Bantuan awal Rp 300 juta kami salurkan hari ini, dan Tim BTB sudah bergerak sejak awal kejadian,” ujarnya, Selasa (30/9/2025).

Noor Achmad menambahkan, BAZNAS terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BPBD, tenaga medis, dan relawan untuk memastikan evakuasi serta penanganan korban berjalan optimal.

Baca Juga:

Menurutnya, fokus utama saat ini adalah penyelamatan korban dan perawatan luka-luka, sebelum berlanjut ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dia juga menekankan pentingnya penerapan standar keamanan dalam pembangunan fasilitas pendidikan maupun keagamaan.

Tim BTB turun ke lokasi ambruknya Musala Ponpes Al Khoziny Sidoarjo untuk bantu evakuasi korban.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Musala Ponpes Al Khoziny  tim BTB  Baznas  bantuan 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp