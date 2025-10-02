Musala Ponpes Al Khoziny Ambruk, Tim BTB Langsung Turun ke Lokasi

Kamis, 02 Oktober 2025 – 12:48 WIB

jpnn.com, SIDOARJO - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyalurkan bantuan senilai Rp300 juta dan mengerahkan Tim BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) untuk mendukung penanganan musibah ambruknya Musala Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur.

Peristiwa nahas itu terjadi ketika ratusan santri sedang melaksanakan salat Ashar berjamaah, sementara di lantai atas bangunan musala berlangsung pengecoran.

Diduga, beban berlebih menyebabkan konstruksi tidak mampu menahan tekanan hingga akhirnya runtuh.

Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA, menyampaikan keprihatinannya atas tragedi tersebut. Dia menegaskan BAZNAS hadir mendampingi pihak pesantren sejak masa darurat hingga pemulihan.

“Bantuan awal Rp 300 juta kami salurkan hari ini, dan Tim BTB sudah bergerak sejak awal kejadian,” ujarnya, Selasa (30/9/2025).

Noor Achmad menambahkan, BAZNAS terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BPBD, tenaga medis, dan relawan untuk memastikan evakuasi serta penanganan korban berjalan optimal.

Menurutnya, fokus utama saat ini adalah penyelamatan korban dan perawatan luka-luka, sebelum berlanjut ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dia juga menekankan pentingnya penerapan standar keamanan dalam pembangunan fasilitas pendidikan maupun keagamaan.