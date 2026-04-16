JPNN.com - Politik - Parpol

Musda Tuntas, Yoseph M. Paskalis Terpilih Aklamasi Nakhodai Hanura Papua Selatan

Kamis, 16 April 2026 – 06:39 WIB
Musda Tuntas, Yoseph M. Paskalis Terpilih Aklamasi Nakhodai Hanura Papua Selatan - JPNN.COM
Musyawarah Daerah (Musda) DPD Hanura Papua Selatan telah memilih dan menetapkan Yoseph M Paskalis, sebagai Ketua DPD Hanura Papua Selatan periode 2026-2030. Foto: dok Hanura

jpnn.com, JAKARTA - Musyawarah Daerah (Musda) DPD Hanura Papua Selatan telah memilih dan menetapkan Yoseph M Paskalis, sebagai Ketua DPD Hanura Papua Selatan periode 2026-2030.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Hanura, Zulhendri Chaniago menyatakan Yoseph terpilih secara aklamasi.

Keputusan itu sekaligus mengakhiri rangkaian Musda Hanura di Tanah Papua.

"Menetapkan dan memutuskan Ketua DPD Hanura Provinsi Papua Selatan, Yoseph M Paskalis; Sekretaris Mohammad, Exan Daud; Bendahara, Duddy Sutisrayudhi," ucap Zulhendri membacakan Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPD Hanura Papua Selatan di GOR Merauke, Papua Selatan, Rabu (15/4) malam.

Pada kesempatan tersebut, Waketum DPP Hanura, Akhmad Muqowam memimpin pembacaan ikrar pelantikan, dan menyerahkan pataka kepada Ketua DPD Hanura Papua Selatan terpilih, Yoseph M Paskalis. 

Muqowam berharap Hanura menjadi "tuan rumah" di Papua Selatan

Dia meminta DPD Hanura Papua Selatan segera melakukan konsolidasi, dan menyelesaikan struktur kepengurusan hingga tingkat desa, sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.

"November tahun ini, semua struktur kepengurusan harus rampung. Segera gelar Musyawarah Cabang (Muscab) di seluruh kabupaten dan kota di Papua Selatan," ujarnya.

Musyawarah Daerah (Musda) DPD Hanura Papua Selatan telah memilih dan menetapkan Yoseph M Paskalis, sebagai Ketua DPD Hanura Papua Selatan periode 2026-2030.

TAGS   Politik  Partai  Hanura  Papua Selatan  Yoseph M. Paskali 
