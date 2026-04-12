Musda XI Golkar Sulut, Bahlil Ungkap Strategi Kemenangan Partai kepada Kader

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menyampaikan musyawarah daerah (Musda) XI Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menjadi momentum penting bagi konsolidasi dan menentukan arah kepemimpinan partai di daerah untuk periode selanjutnya.

Hal itu diungkapkan oleh Bahlil saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang digelar di Ballroom Novotel Manado Golf Resort & Convention Center, Sabtu (11/4).

Bahlil mengungkapkan ada tiga keputusan penting yang lahir dari forum tersebut, yakni mengevaluasi laporan pertanggungjawaban kepengurusan sebelumnya, menetapkan pokok-pokok pikiran program kerja serta rekomendasi, dan memilih Ketua DPD I untuk periode selanjutnya.

“Musda ini jangan diartikan hanya sebagai forum konsolidasi biasa atau seremoni,” ujar Bahlil.

Menurutnya, evaluasi terhadap kepengurusan sebelumnya juga sangat penting sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan politik dan program strategis partai ke depan.

Tak hanya itu, Bahlil pun meminta pengurus baru DPD Golkar Sulut yang nantinya terpilih pada Musda XI untuk menambah perolehan kursi di DPRD kabupaten/kota maupun provinsi pada Pemilu 2029 nanti.

Kendati demikian, Bahlil tidak menuntut tambahan jumlah kursi kader beringin di DPR RI.

“Tugas DPD Partai Golkar Sulawesi Utara harus menambah kursi di DPRD kabupaten/kota dan provinsi,” ucapnya.