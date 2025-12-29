Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Musik, Doa, dan Empati Warnai Jakarta Music Festival 2025

Senin, 29 Desember 2025 – 21:48 WIB
Musik, Doa, dan Empati Warnai Jakarta Music Festival 2025 - JPNN.COM
Jakarta Music Festival 2025 hadirkan perayaan akhir tahun bernuansa musik, doa, dan solidaritas untuk Sumatera. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan menggelar Jakarta Music Festival 2025 di Lapangan Banteng sebagai penutup tahun yang berbeda dari biasanya.

Festival ini tak sekadar menghadirkan hiburan musik, tetapi juga mengajak masyarakat merayakan pergantian tahun dengan nuansa empati dan kepedulian sosial.

Mengusung semangat solidaritas, Jakarta Music Festival 2025 secara khusus mengangkat dukungan untuk masyarakat Sumatera yang terdampak bencana banjir dan longsor.

Baca Juga:

Sejumlah wilayah di Pulau Sumatera masih berjuang bangkit dari dampak bencana yang terjadi sepanjang 2025.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 24 Desember 2025, jumlah korban meninggal akibat rangkaian bencana tersebut mencapai 1.106 jiwa, sementara 175 orang dilaporkan hilang.

Fakta ini menjadi latar belakang digelarnya festival dengan pendekatan yang lebih reflektif dan humanis.

Baca Juga:

Sebagai bentuk aksi nyata, panitia menyediakan kanal donasi resmi bagi pengunjung yang ingin berpartisipasi membantu para korban.

Jakarta Music Festival 2025 pun dirancang sebagai ruang kebersamaan yang tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga mendorong partisipasi sosial masyarakat.

Jakarta Music Festival 2025 hadirkan perayaan akhir tahun bernuansa musik, doa, dan solidaritas untuk Sumatera.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Festival Musik  Jakarta Music Festival 2025  Musik  Doa  Bencana  Donasi 
BERITA FESTIVAL MUSIK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp