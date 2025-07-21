Musikal Sayap Cinta Habibie & Ainun Siap Digelar, Maudy Koenaedi Bakal Akting dan Bernyanyi
jpnn.com, JAKARTA - Kisah cinta B.J. Habibie dan Ainun kembali diangkat ke atas panggung megah.
Kali ini, Broadwayang Production dan This is Musical mempersembahkan karya 'Musikal Sayap Cinta Habibie & Ainun'.
Aktris Maudy Koesnaedi menjadi salah satu pemeran dalam pertunjukan musikal tersebut.
Dia memerankan tokoh Tuti Marini Puspowardoyo dalam 'Musikal Sayap Cinta Habibie & Ainun'.
Maudy Koesnaedi pun menyambut antusias dan senang bisa ikut tampil dalam pertunjukan musikal itu.
Menariknya, perempuan 51 tahun itu tak hanya berakting, tetapi juga bakal bernyanyi.
"Aku nyanyi lho," ujar Maudy Koesnaedi di kawasan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (29/4) malam.
Dia tak menampik bahwa bernyanyi menjadi tantangan tersendiri selama proses latihan berlangsung.