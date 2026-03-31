Musim Balap 2026, Dewa United Rilis Susunan Pembalap dan Kendaraan Terbaru

jpnn.com, JAKARTA - Dewa United Motorsports menandai langkah besar menuju musim balap 2026 dengan meluncurkan susunan pembalap, sekaligus armada kendaraan terbarunya.

Acara yang digelar di kawasan Entertainment District PIK 2, Tangerang, Banten, itu menjadi sinyal kuat ambisi tim untuk tampil lebih agresif, tak hanya di level nasional, tetapi juga internasional.

Sebagai tim yang relatif baru, performa Dewa United Motorsports terbilang impresif.

Pada musim debutnya tahun lalu, mereka langsung menyabet gelar Juara Nasional Tim Sprint Rally 2025.

Sebuah pencapaian yang menjadi fondasi penting untuk ekspansi lebih luas di tahun ini.

Memasuki 2026, fokus tim mulai diarahkan pada pembangunan ekosistem balap berkelanjutan, dengan keterlibatan di enam cabang utama: rally, sprint rally, touring, drifting, slalom, dan karting.

Langkah tersebut sekaligus membuka jalur pembinaan bagi talenta muda, termasuk lewat partisipasi di ajang Formula 4.

CEO Dewa United Motorsports, Muliana Saleh, menegaskan bahwa tahun ini menjadi momentum “naik kelas”.