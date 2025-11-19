Musim Hujan, Nawakara Siagakan Solusi Mitigasi Banjir Hingga Command Center 24/7

jpnn.com, JAKARTA - Nawakara, perusahaan solusi keamanan terintegrasi mengumumkan kesiapsiagaan penuh layanan mitigasi bencana terpadunya, untuk mengantisipasi musim hujan dan meningkatnya risiko banjir di area bisnis strategis.

Solusi ini dirancang khusus untuk memastikan evakuasi karyawan yang aman dan perlindungan aset vital, guna menjamin kontinuitas bisnis klien di tengah kondisi darurat.

?Layanan ini mengombinasikan teknologi pemetaan canggih, tim respons darurat di lapangan, dan pusat komando terpadu yang beroperasi 24/7.

"Bagi kami, musim hujan bukan sekadar ancaman genangan. Ini adalah tantangan operasional yang kritis bagi klien kami," ujar Teguh Wibowo, Head of Product Solutions Nawakara.

“Risiko terbesarnya ada dua: keselamatan karyawan yang terjebak dalam perjalanan pulang atau pergi, dan terhentinya operasional bisnis akibat aset yang terendam. Layanan mitigasi kami dirancang untuk menjawab kedua skenario terburuk tersebut secara cepat dan terukur,” imbuhnya.

?Teguh menjelaskan Nawakara Command Center 24/7 menjadi otak dari seluruh operasi.

Saat laporan potensi banjir terdeteksi, tim langsung mengaktifkan Sistem Route Intelligence untuk memetakan titik genangan dan kondisi lalu lintas secara real-time.

"Kami tidak hanya melihat monitor, kami menganalisis data untuk membuat keputusan cepat. Sistem ini memungkinkan kami mengarahkan tim evakuasi di lapangan melalui rute teraman dan tercepat, menghindari jalanan yang sudah terputus atau macet total," tuturnya.