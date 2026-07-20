Musim Kemarau, 2.585 KK pada 6 Desa di Karawang Terdampak Krisis Air Bersih

jpnn.com - KARAWANG - Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Karawang Ferry Muharram mengatakan bahwa 7.704 jiwa atau 2.585 kepala keluarga (KK) di enam desa pada tiga kecamatan di Karawang terdampak krisis air bersih akibat musim kemarau.

Adapun enam desa yang mengalami krisis air bersih meliputi, Desa Mulangsari, Kecamatan Pangkalan, Desa Kutalanggeng dan Cintalanggeng, Kecamatan Tegalwaru, serta Desa Mulyasejati, Kutanegara, dan Parungmulya di Kecamatan Ciampel.

Secara keseluruhan, wilayah terdampak kemarau pada tahun ini tersebar di tiga kecamatan dengan total 2.585 kepala keluarga atau 7.704 jiwa yang membutuhkan pasokan air bersih.

"Sejak beberapa bulan terakhir hingga saat ini, kami terus menyalurkan bantuan air bersih ke daerah kekeringan," kata Ferry saat dihubungi di Karawang, Senin (20/7).

Berdasarkan data pembaruan per Senin (20/7) pagi, total kebutuhan air bersih yang telah didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak mencapai 152.000 liter

Jumlah warga dan wilayah terdampak kemarau di Karawang itu meluas jika dibandingkan dengan tiga hari lalu.

Sebelumnya, atau sekitar tiga hari lalu, BPBD Karawang mencatat 5.494 warga atau 1.836 KK terdampak kekeringan, tersebar di empat desa. Di antaranya Desa Kutalanggeng, Kecamatan Tegalwaru. Kemudian, di Desa Kutanegara, Desa Mulyasejati dan Desa Parungmulya, Kecamatan Ciampel.

Feri menyampaikan, pemerintah daerah bersama instansi terkait terus melakukan distribusi air bersih ke wilayah-wilayah terdampak guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung.