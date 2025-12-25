Close Banner Apps JPNN.com
Musim Mas Lengkapi Fasilitas Publik IPB University, Lebih Nyaman dan Adaptif

Kamis, 25 Desember 2025 – 18:40 WIB
Musim Mas Lengkapi Fasilitas Publik IPB University, Lebih Nyaman dan Adaptif
Musim Mas kembali memberikan dukungan kepada IPB University melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk merenovasi kantin Rimbawan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB sebagai ruang publik. Foto dok Musim Mas

jpnn.com, JAKARTA - Musim Mas kembali memberikan dukungan kepada IPB University melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk merenovasi kantin Rimbawan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB sebagai ruang publik.

Inisiatif itu merupakan bagian dari komitmen jangka panjang Musim Mas dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan berkelanjutan di Indonesia.

Penandatanganan PKS tersebut dihadiri Rektor IPB University, Dr. Alim Setiawan Slamet, STP, M.Si, Plt. Dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, Prof. Dr. Ir. Naresworo Nugroho, MS serta manajemen Musim Mas Group yang diwakili Direktur Utama Gunawan Siregar, Head of Corporate HR, Lenny, dan Recruitment Manager, Andri Taher.

Rektor Alim mengatakan renovasi ruang publik ini diharapkan bisa menjawab kebutuhan akan fasilitas kampus yang lebih nyaman dan adaptif terhadap dinamika aktivitas akademik.

Ruang publik tersebut dirancang sebagai ruang bersama yang dilengkapi dengan area berkumpul, sudut interaksi, serta fasilitas pendukung lain yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, maupun pengunjung kampus.

"Keberadaan ruang publik memiliki peran strategis dalam ekosistem pembelajaran perguruan tinggi," kata Rektor Alim dalam pernyataan resting dikutip Kamis (25/12).

Menurutnya, ruang yang dirancang secara inklusif dan fungsional mampu mendorong interaksi yang lebih bermakna di lingkungan kampus.

Ruang publik ini diharapkan menjadi ruang bersama yang hidup, sebagai tempat bertemu, berdiskusi, dan bertukar ide sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas interaksi dan produktivitas sivitas akademika.

Musim Mas melengkapi fasilitas publik IPB University dengan merenovasi kantin Rimbawan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB sehingga lebih nyaman dan adaptif

