Muslim Arbi Ingatkan Pentingnya Menilai Rekam Jejak Pengkritik Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menilai kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi.

Namun, menurutnya, masyarakat juga berhak mengetahui rekam jejak pihak yang menyampaikan kritik agar dapat menilai secara utuh kredibilitasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Muslim Arbi menanggapi kritik yang dilontarkan Syukur Mandar terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

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"Kritik kepada pemerintah Prabowo adalah sesuatu yang lumrah dalam demokrasi. Namun, masyarakat juga perlu mengetahui track record orang-orang yang mengkritik pemerintahan Prabowo," ujar Muslim Arbi kepada wartawan, Sabtu (27/6).

Menurut Muslim, setiap tokoh yang aktif mengkritik pemerintah juga harus siap dinilai berdasarkan rekam jejaknya. Ia menilai hal tersebut merupakan bagian dari transparansi dalam ruang publik.

"Harusnya Syukur Mandar bercermin terlebih dahulu sebelum mengkritik pemerintahan Prabowo," katanya.

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Muslim kemudian menyinggung perkara hukum yang pernah dikaitkan dengan Syukur Mandar. Dia merujuk pada pemberitaan yang menyebutkan bahwa pada Maret 2017, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara menetapkan Syukur Mandar sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dana sebesar Rp1 miliar.

Menurut Muslim, dalam perkara tersebut penyidik menerapkan Pasal 378 dan/atau Pasal 372 KUHP tentang dugaan penipuan dan penggelapan.