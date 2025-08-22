Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Musnahkan Rokok-MMEA Ilegal Senilai Rp 4,93 Miliar di Purworejo, Bea Cukai Soroti Ini

Jumat, 22 Agustus 2025 – 08:12 WIB
Musnahkan Rokok-MMEA Ilegal Senilai Rp 4,93 Miliar di Purworejo, Bea Cukai Soroti Ini - JPNN.COM
Kanwil Bea Cukai Jateng DIY bersama Bea Cukai Magelang melaksanakan pemusnahan rokok dan MMEA ilegal senilai Rp 4,93 miliar di Purworejo. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, PURWOREJO - Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY bersama Bea Cukai Magelang melaksanakan pemusnahan 3 juta lebih batang rokok dan 200 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal di Purworejo.

Rokok dan MMEA ilegal yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil penindakan selama Maret 2024 hingga Maret 2025.

Kepala Kanwil Bea Cukai Jateng DIY Imik Eko Putro mengungkapkan kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara Bea Cukai, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum dalam menekan peredaran barang ilegal yang merugikan negara dan membahayakan masyarakat.

Baca Juga:

Dia menyebut barang yang dimusnahkan terdiri dari 3.396.571 batang rokok ilegal dan 224,65 liter MMEA ilegal.

"Total nilai barang mencapai Rp 4,93 miliar dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp 3,32 miliar," beber Imik.

Dia menyampaikan seluruh barang tersebut merupakan hasil dari 82 kasus penindakan rokok ilegal dan empat kasus penindakan MMEA ilegal.

Baca Juga:

Mayoritas rokok tersebut tidak dilekati pita cukai alias rokok polos.

Begitu juga dengan MMEA yang dimusnahkan tidak memiliki pita cukai sebagaimana diwajibkan oleh peraturan.

Kanwil Bea Cukai Jateng DIY bersama Bea Cukai Magelang melaksanakan pemusnahan rokok dan MMEA ilegal senilai Rp 4,93 miliar di Purworejo

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pemusnahan rokok  MMEA ilegal  rokok ilegal  Bea Cukai  Imik Eko Putro  pita cukai  pemusnahan  rokok  Purworejo 
BERITA PEMUSNAHAN ROKOK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp