Muspinas III BMK 1957, Sarmuji Minta Jadi Tempat Evaluasi Program yang Sudah Berjalan

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar M. Sarmuji membuka Muspinas III BMK 1957 di DPP Partai Golkar, Minggu (19/4).

Sarmuji meminta Muspinas III Barisan Muda Kosgoro (BMK) perlu mereview semua program-program yang selama ini sudah dilakukan sebagai bahan dasar untuk menyusun program umum nanti kalau dilakukan musyawarah.

Menurut dia hal ini penting karena harus menyusun program yang related dengan zamannya.

"Sesuatu itu harus relevan dengan masyarakat, sekaligus harus rileks dan relevan dengan zaman. Ya, ini penting BMK 1957 adalah Ormas di dalam tubuh yang berafiliasi pada Partai Golkar yang bisa menjadi wahana sosialisasi, mengenalkan politik itu apa dengan cara-cara yang mungkin tidak politik," kata Sarmuji.

Sarmuji menyontohkan BMK 1957 bisa membuat acara-acara yang ringan, tetapi ada selingan-selingan pendidikan politiknya, bisa juga membuat acara musik, membuat acara olahraga yang kesemuanya sesuai dengan keinginan dan hobi anak-anak muda.

"Kalau di kalangan pelajar, kita bisa membuat bimbingan belajar online yang belum banyak dilakukan orang, atau kita bisa mengadakan kursus, wawancara kerja, dan sebagainya tanpa ada pesan-pesan politik yang keras," jelasnya.

Dia menyebutkan anak muda kadang-kadang tidak suka ada pesan-pesan politik yang keras, tetapi mungkin mereka lebih suka yang bersifat ajakan, keterlibatan, dan sebagainya.

"Keterlibatan pelan-pelan akan menjadikan seseorang merasa satu frekuensi merasa satu kesamaan perasaan sehingga mereka pelan-pelan akan tertarik pada partai. Kalau gitu, asal kegiatannya relate, dan relevan dengan anak-anak muda di kampus lebih bagus lagi," harapnya.