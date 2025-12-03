Muswil PKB Banten Resmi Digelar, Cucun Ahmad Berikan Masukan Ini

jpnn.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Banten secara resmi menggelar musyawarah wilayah (muswil) hari ini, Rabu (3/12).

Agenda lima tahunan tersebut digelar di Kantor DPW PKB Banten yang beralamat di Jalan Ki Ajurum, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang.

Turut hadir dalam acara itu, di antaranya Wakil Ketua Umum DPP PKB Cucun Ahmad, Ketua DPW PKB Banten Ahmad Fauzi, dan Wakil Ketua Komisi III DPR Rano Alfath.

Cucun Ahmad mengatakan Muswil PKB Banten dilaksanakan dalam rangka membangun konsolidasi, reposisi, dan evaluasi struktural.

"Musyawarah wilayah adalah agenda penting partai untuk menata ulang guna menyiapkan diri dalam menghadapi peta politik menuju Pemilu 2029," ucap Cucun Ahmad di Serang.

Cucun yang juga menjabat sebagai wakil ketua DPR menginginkan partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dapat lebih modern, profesional, dan progresif.

"Jadi, dapat mengekspansi pemilih milenial, tetapi tetap menjaga basis tradisional," ujar dia.

Oleh karena itu, kata Cucun Ahmad, PKB harus terus hadir di tengah masyarakat bukan hanya lima tahun sekali saat mendekati pemilu.