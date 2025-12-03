Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik

Muswil PKB Banten Resmi Digelar, Cucun Ahmad Berikan Masukan Ini

Rabu, 03 Desember 2025 – 22:00 WIB
Muswil PKB Banten Resmi Digelar, Cucun Ahmad Berikan Masukan Ini - JPNN.COM
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Banten resmi menggelar musyawarah wilayah (muswil), Rabu (3/12). Foto: Dokumentasi PKB Banten

jpnn.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Banten secara resmi menggelar musyawarah wilayah (muswil) hari ini, Rabu (3/12).

Agenda lima tahunan tersebut digelar di Kantor DPW PKB Banten yang beralamat di Jalan Ki Ajurum, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang.

Turut hadir dalam acara itu, di antaranya Wakil Ketua Umum DPP PKB Cucun Ahmad, Ketua DPW PKB Banten Ahmad Fauzi, dan Wakil Ketua Komisi III DPR Rano Alfath.

Baca Juga:

Cucun Ahmad mengatakan Muswil PKB Banten dilaksanakan dalam rangka membangun konsolidasi, reposisi, dan evaluasi struktural.

"Musyawarah wilayah adalah agenda penting partai untuk menata ulang guna menyiapkan diri dalam menghadapi peta politik menuju Pemilu 2029," ucap Cucun Ahmad di Serang.

Cucun yang juga menjabat sebagai wakil ketua DPR menginginkan partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dapat lebih modern, profesional, dan progresif.

Baca Juga:

"Jadi, dapat mengekspansi pemilih milenial, tetapi tetap menjaga basis tradisional," ujar dia.

Oleh karena itu, kata Cucun Ahmad, PKB harus terus hadir di tengah masyarakat bukan hanya lima tahun sekali saat mendekati pemilu.

Wakil Ketua Umum DPP PKB Cucun Ahmad beri masukan begini soal Musyawarah Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (Muswil PKB) Banten.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PKB  PKB Banten  Muswil PKB  Cucun Ahmad  Cucun Ahmad Syamsurijal  Cak Imin 
BERITA PKB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp