Muswil PPP di Papua Jadi Tonggak Konsolidasi Menuju Pemilu 2029

jpnn.com, JAYAPURA - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menyebut bahwa pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) PPP se-Papua Raya menjadi tonggak dimulainya konsolidasi menyeluruh partai di seluruh wilayah Papua Raya dalam rangka menghadapi Pemilu 2029.

Mardiono menyampaikan bahwa muswil tidak hanya bertujuan membentuk kepengurusan baru, tetapi juga menjadi forum strategis untuk merumuskan program-program kerja partai ke depan. Hasil Muswil akan menjadi landasan penguatan organisasi, mulai dari penyusunan struktur kepengurusan, persiapan tahapan verifikasi pemilu, hingga rekrutmen calon legislatif.

“Setelah proses verifikasi pemilu, pada 2028 kami akan mulai fokus pada rekrutmen calon legislatif. Waktu yang kami miliki tidak panjang, sehingga seluruh agenda harus dipersiapkan secara matang dan terukur,” ujar Mardiono seusai membuka Muswil PPP se-Papua Raya, di Jayapura, Papua, Sabtu (10/1).

Mardiono menekankan bahwa muswil menjadi sarana untuk mempersatukan seluruh elemen kader, mulai dari tingkat pusat hingga akar rumput. Konsolidasi ini diarahkan untuk memperkuat kerja politik yang berorientasi elektoral guna merebut kepercayaan dan suara rakyat pada Pemilu 2029.

Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan ini juga menegaskan pentingnya peran PPP di Papua agar tidak tertinggal dibandingkan daerah lain di Indonesia. Mardiono meminta seluruh kader PPP di Papua Raya, baik yang berada di jajaran eksekutif maupun legislatif di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, untuk bergandengan tangan mendukung program-program pemerintah demi menghadirkan kemaslahatan umat.

“Seluruh kader PPP harus tampil di depan untuk memastikan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Papua berjalan dengan baik. Program-program pemerintah pusat yang digelontorkan ke daerah harus benar-benar dirasakan langsung oleh rakyat, bukan justru dinikmati oleh segelintir pihak,” tegasnya.

Lebih lanjut, Mardiono menegaskan bahwa soliditas kader merupakan kunci agar perjuangan politik PPP benar-benar berpihak kepada rakyat dan umat.

“PPP di Papua harus tampil terdepan dalam memperjuangkan kesejahteraan, keadilan, dan kesetaraan. Inilah makna sejati berpolitik, yakni menghadirkan kemaslahatan bagi umat dan dicintai oleh rakyat,” ujarnya.