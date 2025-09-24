Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Produk

MUT dengan Pipa Vinilon KRAH Solusi Menghentikan Galian Berulang di Jakarta

Rabu, 24 September 2025 – 21:20 WIB
MUT dengan Pipa Vinilon KRAH Solusi Menghentikan Galian Berulang di Jakarta - JPNN.COM
MUT dengan Pipa Vinilon KRAH solusi menghentikan galian berulang di Jakarta. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Salah satu masalah yang menjadi keresahan masyarakat Jakarta belakangan ini, yaitu galian berulang yang menyebabkan kemacetan di mana-mana.

Baru saja jalan diperbaiki, tak lama kemudian digali lagi untuk pemasangan kabel listrik, jaringan serat optik, atau perbaikan pipa.

Alhasil, menyebabkan lalu lintas semakin macet sehingga produktivitas warga terganggu, akhirnya biaya ekonomi makin membengkak.

Menurut catatan Bappenas, kemacetan di Jakarta mengakibatkan kerugian hingga Rp 100 triliun setiap tahunnya. Angka ini dipicu oleh waktu perjalanan yang lebih lama, biaya transportasi yang tinggi, hingga kualitas jalanan yang menurun dan memperparah tingkat kemacetan. Kondisi ini jelas memperburuk kualitas hidup warga di Kota Jakarta.

Persoalan mendasar seperti infrastruktur jalan seharusnya juga mendapat perhatian serius.

MUT, Solusi Cerdas untuk Jakarta

Multi Utility Tunnel (MUT), merupakan teknologi modern yang bisa jadi jawaban untuk menghentikan siklus galian berulang.

MUT adalah sistem terowongan bawah tanah yang menampung berbagai jaringan utilitas mulai dari kabel listrik, serat optik, hingga pipa air dalam satu jalur terintegrasi.

MUT dengan Pipa Vinilon KRAH bisa menjadi langkah konkret menuju Jakarta kota yang lebih modern, efisien, dan manusiawi.

TAGS   Pipa Vinilon  galian  Jakarta  Pipa Vinilon KRAH 
