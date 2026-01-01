Close Banner Apps JPNN.com
Mutasi Besar-besaran ASN di Malam Tahun Baru Jadi Tontonan Warga

Kamis, 01 Januari 2026 – 05:55 WIB
Ilustrasi ASN. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - KARAWANG - Sekitar 300 Aparatur Sipil Negara atau ASN Pemkab Karawang kena mutasi dan rotasi pada malam Tahun Baru.

Bupati Karawang Aep Syaepuloh sengaja menggelar pengukuhan mutasi dan rotasi besar-besaran itu pada malam pergantian tahun agar seluruh ASN Pemkab Karawang tidak cuti pada momentum libur panjang.

"Malam ini, ada kegiatan pengukuhan, pengambilan sumpah jabatan, dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dalam agenda mutasi dan rotasi," kata Bupati di Karawang, Rabu malam.

Kegiatan tersebut digelar sebagai bentuk penegasan komitmen untuk menghadirkan birokrasi yang sigap, profesional, dan berorientasi pada pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Mereka yang dilantik dan dikukuhkan itu merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, serta pejabat fungsional tertentu.

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Karawang, Gery Samrodi, membenarkan adanya mutasi tersebut.

Para pegawai yang menjalani mutasi dan rotasi pada malam tahun baru ini berjumlah sekitar 300 orang.

Pengukuhan, pengambilan sumpah jabatan, dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, sempat menjadi tontonan masyarakat, sebab kegiatan itu dilaksanakan di tengah berlangsungnya bazar UMKM di Lapangan Karangpawitan. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

