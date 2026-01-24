Mutasi Polri, Irjen Andi Rian Djajadi Jadi Wakalemdiklat Polri

Sabtu, 24 Januari 2026 – 15:35 WIB

jpnn.com - PALEMBANG - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan mutasi jabatan perwira tinggi dan perwira menengah Polri, salah satunya ialah Kapolda Sumatera Selatan.

Irjen Andi Rian R Djajadi yang selama ini menjabat Kapolda Sumsel akan digantikan Irjen Sandi Nugroho yang sebelumnya menjabat Kadiv Humas Polri.

Irjen Andi Rian mendapat penugasan baru sebagai Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Wakalemdiklat) Polri.

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram (ST) Nomor ST/99/I/KEP./2026 tanggal 15 Januari 2026 yang mencakup 53 personel serta ST Nomor ST/143/I/KEP./2026 tanggal 22 Januari 2026 dengan jumlah 32 personel.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Kombes Nandang Mu'min Wijaya membenarkan informasi adanya pergantian pucuk pimpinan di Polda Sumsel.

“Benar, Kapolda Sumsel mengalami pergantian. Surat telegram dari Mabes Polri sudah diterbitkan,” ungkap Nandang saat dikonfirmasi, Sabtu (24/1).

Dengan penunjukan ini, Irjen Sandi Nugroho diharapkan dapat melanjutkan serta meningkatkan kinerja kepolisian di wilayah Sumatera Selatan. (mcr35/jpnn)