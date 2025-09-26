Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Mutasi Terbaru Polri: Dankorbrimob Hingga Kabaintelkam Diganti

Jumat, 26 September 2025 – 10:07 WIB
Mutasi Terbaru Polri: Dankorbrimob Hingga Kabaintelkam Diganti - JPNN.COM
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko. Dok Humas Polri.

jpnn.com, JAKARTA - Polri kembali melakukan mutasi dan promosi jabatan terhadap perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) pada September 2025. Dalam dua Surat Telegram Kapolri bernomor ST/2134/IX/KEP./2025 tertanggal 19 September 2025 dan ST/2192/IX/KEP./2025 tertanggal 24 September 2025, tercatat 60 personel Polri mengalami mutasi.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan mutasi ini merupakan bagian dari dinamika organisasi dalam rangka penyegaran, pengembangan karier, dan optimalisasi kinerja institusi.

“Ini merupakan bagian dari proses pengembangan karier dan memperkuat organisasi untuk menjawab tantangan tugas kontemporer dan kedepannya yang semakin terus berkembang untuk memberikan perlindungan dan pelayanan serta mewujudkan Kamtibmas,” ujar Trunoyudo, Jumat (26/9).

Baca Juga:

Pada mutasi terbaru itu, ada pergantian pucuk pimpinan Korps Brimob Polri. Irjen Ramdani Hidayat yang sebelumnya menjabat Wadankorbrimob kini resmi mengemban amanah sebagai Dankorbrimob Polri.

Sementara untuk jabatan Wadankorbrimob selanjutnya diisi oleh Brigjen Reza Arief Dewanto.

Perubahan juga terjadi di jajaran pasukan Gegana dan Satuan Intel Brimob, yakni Kombes Mulyadi diangkat menjadi Danpasgegana. Kemudian Kombes Mokhamad Alfian Hidayat menjadi Dansatintel Brimob, dan Kombes Ronny Suseno menduduki jabatan Dansatjibom Pasgegana.

Baca Juga:

Kemudian ada Irjen Yuda Gustawan yang ditunjuk sebagai Kabaintelkam Polri, menggantikan pejabat sebelumnya. Sementara itu, Brigjen Nanang Rudi Supriatna naik jabatan menjadi Wakabaintelkam Polri.

Selanjutnya mutasi di tingkat polda juga terjadi. Sejumlah kapolda dirotasi dan ada pergantian pejabat baru.

Korps Bhayangkara melakukan mutasi terbaru untuk posisi pejabat teras Mabes Polri dan tingkat kapolda.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Polri  Mutasi Polri  mutasi terbaru  Dankorbrimob Polri  kabaintelkam 
BERITA POLRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp