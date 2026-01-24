Mutasi Terbaru Polri, Irjen Sandi Jabat Kapolda Sumsel, Achmad Kartiko Promosi Jadi Komjen

Sabtu, 24 Januari 2026 – 13:50 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi jabatan terhadap 85 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) melalui dua surat telegram.

Mutasi jabatan itu tertuang dalam ST Nomor ST/99/I/KEP./2026 tanggal 15 Januari 2026 yang mencakup 53 personel, serta ST Nomor ST/143/I/KEP./2026 tanggal 22 Januari 2026 dengan jumlah 32 personel.

Dari kedua telegram itu, ada sebanyak 69 personel masuk dalam kategori promosi jabatan dan pergeseran setara (flat).

Beberapa nama yang tertuang dalam surat telegram mengalami rotasi jabatan, yakni Wakalemdiklat Polri Irjen Achmad Kartiko diangkat dalam jabatan baru sebagai Kalemdiklat Polri. Dengan mutasi itu, Achmad Kartiko akan mendapat promosi pangkat menjadi komisaris jenderal (komjen).

Kemudian, ada Kapolda Papua Barat Polri Irjen Johnny Eddizon Isir yang diangkat dalam jabatan baru sebagai Kadiv Humas Polri.

Lalu ada Irjen Andi Rian R. Djajadi yang sebelumnya menjabat Kapolda Sumatera Selatan diangkat sebagai Wakalemdiklat Polri.

Baca Juga: Komisi Reformasi Polri Bahas Isu Kepolisian di Bawah Kementerian

Posisinya akan digantikan Irjen Sandi Nugroho yang sebelumnya menjabat Kadiv Humas Polri.

Lalu untuk jabatan Kapolda Papua Barat akan dijabat Brigjen Papare. Kemudian, jabatan Kapusjarah Polri kini diisi Kombes Abas Basuni