Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Mutiara Ayu Puspitasari Jadi Harapan Baru Tunggal Putri Indonesia di SEA Games 2025

Senin, 08 Desember 2025 – 18:55 WIB
Mutiara Ayu Puspitasari Jadi Harapan Baru Tunggal Putri Indonesia di SEA Games 2025 - JPNN.COM
Pebulu tangkis Mutiara Ayu Puspitasari saat berlaga pada ajang SEA Games 2025 di Thamasat Rangsit Gym 4, Pathum Thani, Senin (8/12). Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com, JAKARTA - Tim beregu putri Indonesia tembus final SEA Games 2025 seusai mengalahkan Malaysia.

Berlaga di Thamasat Rangsit Gym 4, Pathum Thani, Senin (8/12) Febriana Dwipuji Kusuma dan kolega menang dengan skor tipis 3-2.

Hasil membuat tim beregu putri Indonesia akan menghadapi Thailand.

Baca Juga:

Pada laga sebelumnya tim Negeri Gajah Putih menang mudah dengan skor 3-0 atas Singapura.

Kemenangan itu meninggalkan catatan buat sektor tunggal putri pada ajang antarnegara ASEAN itu.

Sepanjang SEA Games 2025 tercatat penampilan sektor tunggal putri masih kurang konsisten.

Baca Juga:

Pada laga pertama Putri Kusuma Wardani dibuat kesulitan menghadapi wakil Myanmar, Thet Htar Thuzar sebelum akhirnya raih kemenangan 17-21, 22-20, 21-13.

Pada pertandingan semifinal melawan Malaysia kejutan terjadi setelah Gregoria Mariska Tunjung telan kekalahan.?

Mutiara Ayu Puspitasari jadi harapan baru tunggal putri Indonesia di final beregu SEA Games 2025 melawan Thailand, Rabu (10/12)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   SEA Games 2025  Mutiara Ayu Puspitasari  Tim beregu putri Indonesia  sektor tunggal putri 
BERITA SEA GAMES 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp