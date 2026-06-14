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JPNN.com - Entertainment - Seleb

Muzakki Ramdhan Diduga Jadi Korban Kekerasan di Mal

Minggu, 14 Juni 2026 – 06:22 WIB
Muzakki Ramdhan Diduga Jadi Korban Kekerasan di Mal - JPNN.COM
Ilustrasi pemukulan. Foto: Antara

jpnn.com - Aktor Muzakki Ramdhan mengalami kejadian kurang mengenakkan baru-baru ini.

Aktor remaja itu diduga menjadi korban kekerasan hingga mengalami luka di bibirnya.

Melalui akunnya di Instagram, Muzzaki menceritakan awal mula peristiwa itu terjadi.

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Saat itu, Muzakki Ramadhan mengalami mual seusai menaiki sebuah wahana permainan di sebuah mal.

"Kondisinya aku lagi mual dan memang pengen muntah karena habis naik roller coaster," tulis Muzakki Ramdhan melalui akunnya di Instagram, dikutip Sabtu (13/6).

Dalam keadaan mual, dia langsung buru-buru berlari ke toilet karena ingin muntah.

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Kemudian, Muzakki tak sengaja menutup pintu toilet terlalu keras.

"Buru-buru aku lari ke bilik kamar mandi, karena buru-buru aku enggak sengaja menutup pintu toiletnya kekencengan. Habis itu aku muntah dan aku keluar toilet," tuturnya.

Aktor Muzakki Ramdhan mengalami kejadian kurang mengenakan seusai menaiki sebuah wahana permainan di sebuah mal.

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TAGS   Muzakki Ramdhan  Kekerasan  Aktor  Mall 
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