MV Agusta Mengembangkan Mesin 5 Silinder dengan Konfigurasi Unik

Rabu, 31 Desember 2025 – 17:25 WIB
MV Agusta Mengembangkan Mesin 5 Silinder dengan Konfigurasi Unik
Ilustrasi motor MV Agusta. Foto: MV Agusta

jpnn.com - MV Agusta kembali menjadi sorotan lewat sebuah terobosan dengan mengembangkan mesin baru bernama Cinque Cilindri.

Mesin lima silinder dengan konfigurasi unik yang belum pernah ada sebelumnya di motor produksi.

Alih-alih sekadar menambah jumlah silinder, MV Agusta memilih jalan ekstrem dengan menggabungkan dua konsep mesin yang selama ini dikenal rumit: mesin U dan mesin VR.

Tujuannya jelas—mencari titik temu antara performa buas, efisiensi ruang, dan keseimbangan mekanis.

Mesin VR sendiri dikenal ringkas karena sudut silindernya yang sangat sempit, sehingga hanya membutuhkan satu kepala silinder.

Namun, desain itu menyimpan kelemahan serius, mulai dari gesekan tinggi hingga manajemen panas yang rumit.

Sementara itu, mesin U menawarkan keseimbangan dan tenaga besar, tetapi harus “membayar mahal” lewat bobot dan gesekan tambahan akibat dua poros engkol.

Di sinilah Cinque Cilindri menjadi menarik. Mesin memakai lima silinder yang disusun dalam dua baris: tiga silinder di depan dan dua di belakang.



