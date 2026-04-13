Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Motor

MV Agusta Rush Titanio: Mahakarya Ekstrem dan Sarat Teknologi

Senin, 13 April 2026 – 07:11 WIB
MV Agusta Rush Tiranio mulai diproduksi Juli 2026. Foto: mvagusta

jpnn.com - MV Agusta kembali menegaskan reputasinya sebagai produsen sepeda motor berkelas seni lewat peluncuran Rush Titanio.

MV Agusta menyebut Rush Titanio adalah sebuah hypernaked paling eksklusif yang tampil ekstrem sekaligus sarat teknologi.

Diproduksi hanya 300 unit di seluruh dunia, Rush Titanio langsung mengincar pasar kolektor premium.

Baca Juga:

Setiap unit dibekali nomor seri khusus, menegaskan statusnya sebagai barang langka.

Di Italia, motor dipasarkan dengan harga 44.900 euro atau setara sekitar Rp763 jutaan, menjadikannya salah satu model paling mahal di segmennya.

Tak sekadar menjual tampilan agresif, MV Agusta juga melakukan penyempurnaan signifikan pada sektor performa.

Baca Juga:

Mesin empat silinder segaris 1.000 cc kini tetap patuh regulasi emisi Euro 5+.

Pembaruan juga menyentuh area transmisi dengan penggunaan camshaft baru, pemetaan mesin revisi, serta rasio girboks yang dioptimalkan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MV Agusta  mv agusta rush titanio  hypernaked  superbike mv agusta 
BERITA MV AGUSTA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp