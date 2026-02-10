Myles Smith Berkolaborasi untuk Pertama Kali dengan Niall Horan

jpnn.com, INGGRIS - Penyanyi asal Inggris, Myles Smith merilis single hasil kolaborasi dengan Niall Horan yang berjudul Drive Safe.

Karya perdananya pada 2026 itu diluncurkan setelah menimbulkan banyak antusiasme di media sosial.

Drive Safe menandai kolaborasi resmi pertama antara kedua seniman, Myles Smith dan Niall Horan.

Lagu itu mencerminkan persahabatan kreatif yang erat yang telah mereka bangun. Menggabungkan penulisan yang emosional dan presisi dari Myles Smith dengan kepekaan melodi Niall Horan yang diakui secara global, lagu Drive Safe terasa intim dan alami, dibentuk oleh insting bersama untuk bercerita dengan jujur dan penuh perasaan.

"Kolaborasi hanya benar-benar berarti bagi saya ketika berasal dari sesuatu yang nyata, dan bekerja sama dengan Niall benar-benar demikian. Dia memiliki insting alami untuk melodi, tetapi di luar itu, dia adalah teman baik yang dengan cepat menjadi salah satu teman terdekat saya. Persahabatan kami membentuk lagu ini, dan semoga anda dapat merasakannya di setiap baris," ungkap Myles Smith.

Drive Safe didasarkan pada gagasan bahwa hidup pasti akan menghadirkan tantangan dan rintangan, tetapi momen-momen tersebut dapat diatasi ketika dikelilingi oleh orang-orang yang tepat.

Menyeimbangkan optimisme dengan kejujuran, lagu itu menggambarkan ketidakpastian bukan sebagai sesuatu yang menakutkan, melainkan sebagai bagian dari perjalanan, dibawa oleh energi gitar yang cerah dan menginspirasi.

Intinya, 'Life is a road, don’t know what’s along the way, so drive safe' menjadi pesan penghiburan, mengingatkan pendengar bahwa koneksi membuat bahkan bagian terberat pun terasa sedikit lebih baik.