MyPertamina Tebar Promo Cashback dan Extra Points, Cek di Sini!

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga kembali menghadirkan berbagai program loyalitas bagi pelanggan melalui aplikasi MyPertamina sepanjang periode Juni hingga Juli 2026.

Melalui promo cashback, bonus poin berlipat, serta berbagai penawaran khusus dari mitra pembayaran digital dan perbankan, pelanggan dapat menikmati pengalaman transaksi yang lebih hemat dan menguntungkan setiap hari.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun mengatakan program ini merupakan bentuk apresiasi kepada pelanggan yang terus memanfaatkan aplikasi MyPertamina dalam bertransaksi.

“Melalui berbagai promo yang kami hadirkan, pelanggan tidak hanya mendapatkan kemudahan transaksi digital, tetapi juga berbagai keuntungan tambahan berupa cashback maupun bonus poin. Ini merupakan upaya kami untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggan yang setia menggunakan produk dan layanan Pertamina,” ujar Roberth.

Salah satu program unggulan yang berlangsung mulai 3 Juni hingga 31 Juli 2026 adalah MyPertamina Extra Points bagi pengguna Pertamax Turbo dan Pertamina Dex.

Dalam program ini, pelanggan akan memperoleh double points untuk setiap transaksi Pertamax Turbo dan Pertamina Dex pada Senin hingga Jumat.

Sementara pada hari Sabtu dan Minggu, pelanggan berkesempatan mendapatkan triple points untuk transaksi kedua produk tersebut serta tambahan ekstra double points untuk transaksi produk Pertamina lainnya melalui aplikasi MyPertamina.

Selain program Extra Points, pelanggan juga dapat menikmati berbagai promo cashback dari mitra pembayaran yang bekerja sama dengan MyPertamina.